Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Ocak 2024 19:03
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hakkında Yardım

Arkadaşlar merhaba, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur maaşları, görevde yükselme konusu hakkında bilgi verebilir misiniz? Ankara değil diğer şehirler, iibf mezunu birisi kurum içi görevde yükselme sınavlar vs oluyor mu? Teşekkürler

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