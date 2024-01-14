Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2024 19:32
3+1 Es durumu tayinleri hakkında bilgi

Arkadaşlar eşiniz 663 45 a 3+1 tabi çalışıyorsa 1 yilini tamamlaması ve eşinin kadrolu çalışması halinde YHGM tarafından Ocak ve Temmuz ayında yapılan eş durumu kurasına katılacak normal Kadrolu personel gibi dilekçe veremez bazı kıstaslar var pdc olması gerekiyor ve bulunduğu bölge çok önemli

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