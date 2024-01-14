KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 20:05
Evrakları kargo ile göndermek

Merhaba arkadaşlar

Erzurum ticaret bakanlığı il müdürlüğüne atandım. İstenen evrakları durumum olmadığı için Ankaraya elden götüremedim. PTT kargo vasıtasıyla göndermek zorunda kaldım. Sizce bir sorun olur mu?


cankalp
Aday Memur
14 Ocak 2024 20:11
sikinti olmaz takip kodu ile takip et teslim edildi yazinca da bakanligi ara sor teslim aldiniz mi diye
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