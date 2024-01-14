Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2024 20:37
Derece

En son 2016 da memura derece verilmişti tekrardan ne zaman verilir


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Ocak 2024 20:52
Bu nasıl soru yahu? Tekrardan ne zaman verilmesi kararlaştırılırsa o zaman verilir.

kral122
Daire Başkanı
14 Ocak 2024 21:12

O seçim için verildi

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