Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


14 Ocak 2024 20:57
EKPSS Atama Sonrası İstenen Belgeler

Merhaba arkadaşlar, atama sonrası kurumlar engelli sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacağı işler kısmının mutlaka dolu olmasını mı istiyor? Benim raporunda bu alan boş ancak istihdam işaretli. Bazı kurumlar evrak teslimi için birkaç gün vermiş sadece. Bu süreçte yeni rapor çıkartmak ve teslim etmek mümkün değil. Acaba şimdiden raporu yeniletmeli miyim yoksa durum bildirir sağlık kurulu raporu ile halledebilir miyim?

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