Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ocak 2024 21:15
eşi polis olup EGM-meb arasında protokol atama için
bilen varsa yardımcı olurmusunuz polisim branşımdan dolayı sadece il merkezinde çalışmak zorundayım eşim ise 3 yıllık süreyi doldurmadı merkeze 185 km olan bir ilçede çalıyor nasıl çözülür lütfen bilen biri varsa eşim gelemiyor yanıma

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