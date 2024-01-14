eşi polis olup EGM-meb arasında protokol atama için

bilen varsa yardımcı olurmusunuz polisim branşımdan dolayı sadece il merkezinde çalışmak zorundayım eşim ise 3 yıllık süreyi doldurmadı merkeze 185 km olan bir ilçede çalıyor nasıl çözülür lütfen bilen biri varsa eşim gelemiyor yanıma

bilen varsa yardımcı olurmusunuz polisim branşımdan dolayı sadece il merkezinde çalışmak zorundayım eşim ise 3 yıllık süreyi doldurmadı merkeze 185 km olan bir ilçede çalıyor nasıl çözülür lütfen bilen biri varsa eşim gelemiyor yanıma