Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2024 21:16
Alınan haklarımız

Havuz paralarimiz kesildi. Mesaimız kesildi. Neden hiç bır sendika gündeme getirmiyor bunları. Öğretmenin ek dersi var. Sağlıkçılarin döner sermayesi var. İs yoğunluğu çok olan bizim bütün haklarımız elimizden alındı.

Çok Yazılan Konular

bordrolarzam geldi ama yine en düşük maaşı alan bizAdliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?8 yıl ardından 1 yanCTE aile mazeret ataması hk.Hakim/savcılar resmiyette mesai saatlerine uymak zorundalar mı ?Komisyon isterse katibi başka şehre tayin edebilir miYazı işleri ve icra müdür ve yardımcıları2006 yılında kesilen nöbetlerHakim savcıların eş durumu mazereti

Sözlük

rüya ile gerçeğin karıştırılması 3 kışın dondurma yemek 3 13 ocak 2024 9 şehidimiz var 5 Yazarların takip ettiği YouTube kanalları 2 Bordro 3 Pesketaryenlik 2 hipnoz 3 Unutma unutulanlar unutanları asla unutmazlar 6 kitaplık 2 Uyku 3

Son Haberler

İstanbul'da yaya yollarını kullanan motosikletlere ceza kesildi3 ilde eğitime kar engeliYeni haftada hava nasıl olacak?Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdiIrak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!