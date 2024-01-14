KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 22:05
Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?

İkramiye miktarı ne kadar ve senede kaç kere ?

Yemek kartı var mı ?


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 22:08

Yemek kartı yok yemek ücreti günlük olarak hesaplanır ve topluca maaşa eklenir bordronda görürsün yani bizim belediyede öyle diğer konularda bilgim yok


İntihalci-girl
Aday Memur
14 Ocak 2024 22:09

yemek ücreti ne kadar oluyor peki ? 20 gün üzerinden mi hesaplanıyor ?

Mehmet-şeker, 6 dk. önce

Yemek kartı yok yemek ücreti günlük olarak hesaplanır ve topluca maaşa eklenir bordronda görürsün yani bizim belediyede öyle diğer konularda bilgim yok


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
14 Ocak 2024 22:12

8-5 çalışanlar için hafta sonunu düşünce 22 günden hesaplanıyormuş geçenlerde genel sekreter toplantıda söylemişti memurlar da buna dahil ücret belediyeden belediyeye ve şehre göre değişebilir bize günlük 75 tl demişlerdi memurların daha fazla olabilir onlarda restaurantta lokantalarda öğlen yemek yiyor evden getirmiyorsa eğer

İntihalci-girl, 5 dk. önce

yemek ücreti ne kadar oluyor peki ? 20 gün üzerinden mi hesaplanıyor ?


İntihalci-girl
Aday Memur
14 Ocak 2024 22:13

177 olmuş sanırım günlük 3894 tl yapar

Mehmet-şeker, 2 dk. önce

8-5 çalışanlar için hafta sonunu düşünce 22 günden hesaplanıyormuş geçenlerde genel sekreter toplantıda söylemişti memurlar da buna dahil ücret belediyeden belediyeye ve şehre göre değişebilir bize günlük 75 tl demişlerdi memurların daha fazla olabilir onlarda restaurantta lokantalarda öğlen yemek yiyor evden getirmiyorsa eğer

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