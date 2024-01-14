Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 22:08
Geçici Görevlendirme ile geldim

Abiler kardeşler geçici görevlendirme ile mazeret dolayısıyla Konya?ya atandım İstanbul kadrosundan Aseletim tasdik olunca Konya ilinde kalıcı görev olarak burdamı devam edecem yoksa bir kaç yıl sonra İstanbul?a tekrar mı dönecem asaletim henüz tasdik değil yeni memurum

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