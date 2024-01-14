Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 22:08
Geçici görevlendirme sonrası naklen atamam yapılır mı?

Abiler kardeşler geçici görevlendirme ile mazeret dolayısıyla Konya?ya atandım İstanbul kadrosundan Aseletim tasdik olunca Konya ilinde kalıcı görev olarak burdamı devam edecem yoksa bir kaç yıl sonra İstanbul?a tekrar mı dönecem asaletim henüz tasdik değil yeni memurum


Serkan3879
Aday Memur
14 Ocak 2024 22:31
asaletin tasdik olduktan sonra dilekçe yaz personel daireye asaleten atama talep et bulunduğun konya iline hayırlısı olsun...
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak 2024 bordrosu erişime açıldıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarResmi çalışanlar için traş ücretiDışarıdan tekrar Paem ve Pöh alımı olacakTaltif duyumu14 günlük maaş farkları2024 terör parasıEksi ve kredi kartları faizlerinin çığırından çıkması 98/b'den ihraç olanlar

Sözlük

sponsorlu garip videolar 1 kendini eleştirmek 3 Heart of Champions 2021 1 dünyanın en yalnız insanı 6 güne bir söz bırak 1 hipnoz 3 Geçmiş olsun Renjiro 4 Bugün olanlar 3 Yazarların takip ettiği YouTube kanalları 6 İyi geceler sözlük 3

Son Haberler

BM: Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçtiKayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybettiİsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma4 ilde eğitime kar engeliİzmir'de 54 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Editörün Seçimi

2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirBelediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?