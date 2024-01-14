Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2024 22:37
Batıdan batıya atama talebi

Yaklaşık 3 yıl önce Şırnaktan Aydın'a tain oldum. Aydın'ın görev süresi 6 yıl bu yıl Aydın'dan Ankara'ya tayin istesem çıkar mı yorumlarınız nelerdir? Bu tür tayin isteyen oldu mu? Sonuç nedir bilgi verirseniz sevinirim. Hayırlı görevler.

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