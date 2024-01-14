Üniversite memurluğu 2023/2 hk.

Merhabalar, sonuçlar açıklandıktan sonraki süreç hakkında bir kaç soru sormak istiyorum.

*Belgeleri teslim etmek için belirli bir süre var mı?

*Arşiv araştırması ortalama ne kadar sürüyor ve bu süreçten korkmamız gerekiyor mu? Sicilim temiz bu zamana kadar hiçbir kötü şeye bulaşmadım. Kesin gözüyle bakabilir miyim yani?

*Grafik Tasarım mezunu nitelik koduyla atandım. Unvan Tekniker olarak görünüyor. Orada yapacağım işin Grafikerlik dışında bir şey olma ihtimali var mı?