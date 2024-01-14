Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Ocak 2024 23:09
Üniversite memurluğu 2023/2 hk.

Merhabalar, sonuçlar açıklandıktan sonraki süreç hakkında bir kaç soru sormak istiyorum.

*Belgeleri teslim etmek için belirli bir süre var mı?

*Arşiv araştırması ortalama ne kadar sürüyor ve bu süreçten korkmamız gerekiyor mu? Sicilim temiz bu zamana kadar hiçbir kötü şeye bulaşmadım. Kesin gözüyle bakabilir miyim yani?

*Grafik Tasarım mezunu nitelik koduyla atandım. Unvan Tekniker olarak görünüyor. Orada yapacağım işin Grafikerlik dışında bir şey olma ihtimali var mı?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Ocak 2024 23:13
Belgeleri teslim etmeniz gereken belli bir süre tabi ki olacak. Siciliniz temizse korkmanıza gerek yok. Atandığınız ünvan dışında siz istemedikten sonra kanuni olarak başka bir iş yaptıramazlar. Yeni olduğunuz için belki karşılaşırsınız ancak karşılaşırsanız yapmama gibi bir hakkınız var dmk 45.maddeye göre.
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