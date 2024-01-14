Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2024 23:44
Staj

Kendim odyometrist olarak atandım çalışmaktayım. Aynı zamanda Odyoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim. Dönem içi stajım var ben bu stajı çalıştığım hastanede yapabilir miyim? Ayriyeten iki bölümde de aynı işlemi yapıyorum bu sebeple stajdan muaf gibi bir durum olabilir mi teşekkürler

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