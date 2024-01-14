KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2024 23:55
Gümrük memuru maaş

Gümrük memuru maaşları hakkında bilgisi olan var mı? 2 yıllık muhafaza memuru kuzenim 60 a yakın alıyormuş. Normal memur ne kadar alır acaba

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