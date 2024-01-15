KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Ocak 2024 00:11
Ankara Üniversitesi

Bilindiği üzere ankara üniversitesinin başvurusu bitti.Basvuran arkadaşlara hayırlı olması dileğiyle muhasebe büro personeline başvuran arkadaşlarım puan siralamasi yapalimmi 74.10 ile büro personeli önlisans muhasebe basvurdum

Çok Yazılan Konular

Şeker fabrikasına atananlarKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Büro PersoneliBalıkesir Türk Şeker fabrikasına atanan arkadaş var mı?Ortaöğretim KPSS 'den temizlik görevlisi olarak atandımKPSS Lisans ve Önlisans atamaları farkıArkadaşlar kamuda koruma ve güvenlik memuru olarak çalışan arkadaş var mıTürkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük HaklarıAnkara şeker taşraya atanan4B iken yeni 4A olup tekrar 4B li kadroyu tercih edebilir miyim?

Sözlük

kışın dondurma yemek 3 Geçmiş olsun Renjiro 4 13 ocak 2024 9 şehidimiz var 5 Hoparlöri açıp telefonla konuşman tip 4 00:00 2 iyilik etmek 5 Beni yıka 1 Heart of Champions 2021 1 Uyku 3 piryoz 2

Son Haberler

İkisi de daire başkanı, ikisi de mühendis yapıldı, ama sadece birisi haklı bulundu15 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıBM: Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçtiKayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybettiİsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma

Editörün Seçimi

2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirBelediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?