Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2024 00:27
Ek ödeme 666 khk

Arkadaşlar iyi günler memurlar net ve ozkan softdan yapmış olduğum maaş hesaplama ile bordromda fark var özellikle ek ödeme 666khk da hesaplamalarda 7589 tl çıkarken bordroda 7228 tl eklenmiş bir hata mevcut mudur acaba?

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