Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Ocak 2024 01:32
Yurt dışı borçlanması ve hizmet birleştirme'nin derece ve kademeye etkisi.

Merhaba arkadaşlar,

1996-2001 yılları arasında 4A dahilinde çalışmamvar.

2001-2009 yılları arasında devlet üniversitesinde araştırma görevliliği yaptım. 5'in 3'ünden ayrılmıştım.

2009-2020 yılları arasında Yurt dışıda 2425 gün hizmetim var.

2023 tarihinden itibaren yine Türkiye'de Öğretim ÜYesiyim 4'ün 1 iyim şu an.

Sorularım şu şekilde,;

1)Hem 4a hem de yurt dışı borçlanmasını yaptırmam derece ve kademede ne tür bir değişiklik yaratır.Sadece emekliliğe has olan değil diğer derece kademem de ilerler mi?

2)Yurt dışı borçlanması hemen yaptırmalıyım emekliliğimi beklemeliyim?

Bilgisi olanlar ve yanıtlayanlar için şimdiden teşekür ederim.

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