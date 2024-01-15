Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 01:37
wc temizliği

en buyuk mülki amir sonunda bunu da yaptı camilerin tuvaletini denetledi..tertemiz olacakmış cami tuvaletleri. bir iki caminin tuvaletini pis bulmuş..tüm camilerin tuvaletleri tertemiz olacakmış yoksa surgüne gönderirmiş görevli imamı...iyi de umuma acık tuvaletler gelen geçen herkes girip işiyor çoğu su dökmeden çıkıyor.cami cemaati bizi sürekli namazlardan önce tuvalet temizlerken buluyor itibarımız yerlerde..

Bunun tutarı olmazki temizliyorsun tuvaleti herif 5 dk sonra giriyor pisliyor diğer vakir geliyorsun tuvalet hiç temizlenmemiş gibi leş gibi

napacağız ezana 20 dk geliyoruz açıyoruz camiyi tuvaleti o zaman açsak sonra namaz bitince kitlesek diğer ezana 20 dk kala gelsek açsak cemaat yada halk şikayet ediyor tuvalette kitlenir mi diye

çözümü nasıl olacak 24 saat tuvaletimi kontrol edecez

ben kendi adıma da yazıyım cemaatim bana gülüyor surekli tuvalet temizlerken göruyorlar

bulunduğum yerde gündemimiz oldu wc temizliği

birde en buyuk mülki amir avuç içi kadar fayaslarda lavabolarda siyahlık sararmışlık görse değiştirin bu fayansı lavaboyu diyor

inanın maddi açıdanda külfet yılların verdiği hiç çıkmayan lekeler var nasıl olacak

amacım derdimi paylaşmak...tuvalete giren su döksün ne olur yorulduk..

burdan


Dol8311
Aday Memur
15 Ocak 2024 01:46

Vallahi kardeşim bu forumda senin camine gelecek arkadaş zannetmiyorum vardır.ki varmadan eğitimli arkadaşlardır pis birakacaklarini hiç zannetmiyorum.derdinin devası bura değil.gelelim halk niye pis bırakıyor.o sorunun cevabı da çok büyük.egitimli bireyler ahlaklı bireyler yetiştirmemekten kaynaklanıyor.onunda müsebbibi başta aileler sonra öğretmenler hocalar ve milli eğitimdir kardeşim


Atam-ABDULHAMİDHAN
15 Ocak 2024 01:56

kıymetli arkadaşım biliyorum burda cemaatim yok da amirler okuyorlar memurlar okuyorlar gündem olsun istedim

Dol8311, 2 saat önce

Vallahi kardeşim bu forumda senin camine gelecek arkadaş zannetmiyorum vardır.ki varmadan eğitimli arkadaşlardır pis birakacaklarini hiç zannetmiyorum.derdinin devası bura değil.gelelim halk niye pis bırakıyor.o sorunun cevabı da çok büyük.egitimli bireyler ahlaklı bireyler yetiştirmemekten kaynaklanıyor.onunda müsebbibi başta aileler sonra öğretmenler hocalar ve milli eğitimdir kardeşim

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