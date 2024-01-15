en buyuk mülki amir sonunda bunu da yaptı camilerin tuvaletini denetledi..tertemiz olacakmış cami tuvaletleri. bir iki caminin tuvaletini pis bulmuş..tüm camilerin tuvaletleri tertemiz olacakmış yoksa surgüne gönderirmiş görevli imamı...iyi de umuma acık tuvaletler gelen geçen herkes girip işiyor çoğu su dökmeden çıkıyor.cami cemaati bizi sürekli namazlardan önce tuvalet temizlerken buluyor itibarımız yerlerde..

Bunun tutarı olmazki temizliyorsun tuvaleti herif 5 dk sonra giriyor pisliyor diğer vakir geliyorsun tuvalet hiç temizlenmemiş gibi leş gibi

napacağız ezana 20 dk geliyoruz açıyoruz camiyi tuvaleti o zaman açsak sonra namaz bitince kitlesek diğer ezana 20 dk kala gelsek açsak cemaat yada halk şikayet ediyor tuvalette kitlenir mi diye

çözümü nasıl olacak 24 saat tuvaletimi kontrol edecez

ben kendi adıma da yazıyım cemaatim bana gülüyor surekli tuvalet temizlerken göruyorlar

bulunduğum yerde gündemimiz oldu wc temizliği

birde en buyuk mülki amir avuç içi kadar fayaslarda lavabolarda siyahlık sararmışlık görse değiştirin bu fayansı lavaboyu diyor

inanın maddi açıdanda külfet yılların verdiği hiç çıkmayan lekeler var nasıl olacak

amacım derdimi paylaşmak...tuvalete giren su döksün ne olur yorulduk..

burdan