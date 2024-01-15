KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2024 02:45
ACİL YARDIM EDİN LÜTFEN
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmadığını gösteren sağlık raporu, bu rapor için sadece psikiyatriye mi gitmeliyim Allah rızası için yardım. yoksa tüm sağlık raporunu mu almalıyım? 1 günde biter mi?

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