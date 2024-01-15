ACİL YARDIM EDİN LÜTFEN

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmadığını gösteren sağlık raporu, bu rapor için sadece psikiyatriye mi gitmeliyim Allah rızası için yardım. yoksa tüm sağlık raporunu mu almalıyım? 1 günde biter mi?

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmadığını gösteren sağlık raporu, bu rapor için sadece psikiyatriye mi gitmeliyim Allah rızası için yardım. yoksa tüm sağlık raporunu mu almalıyım? 1 günde biter mi?