Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Ocak 2024 04:03
LÜTFEN BİRİSİ CEVAPLASIN

Merhabalar Ben şuanda x üniversitesine büro personeli olarak kazandım 1 hafta sonra evrak teslimi yapacağım ve güvenlik soruşturmam başlayacak ama başvurmuş olduğum Y üniversitesi halen açıklanmadı güvenlik soruşturması devam ederken SÖZLEŞME İMZALAMADAN Y üniversitesini kazanırsam eğer oraya evraklarımı teslim edip güvenlik soruşturması geçirip başlayabiliyor muyum yoksa bi sıkıntı çıkar mı bilen birisi cevaplasın lütfen Not: BAŞVURULARI ŞAHSEN YAPTIM ÖSYM MERKEZLİ DEĞİL İki üniversitede de yedek sistemi var kimsenin hakkına girmemeye çalışıyorum

Çok Yazılan Konular

banka promosyonubelediye de döner var mı Kadro Derecesinin ÖnemiİBB Promosyon GüncellemeÜniversite memurluğu nasıldır?Çukurova üniversitesinde büro personeli olmakÜniversite memurluğu 2023/2 hk.2024 Naklen Atama KontenjanlarıÇukurova üniversitesi destek personeli başvuranlar

Sözlük

ampır ampır konuşmak 5 Anlattığının anladığı kadarsın 6 devlet memuru olup da maaşını bilmeyen kadınlar 6 kışın dondurma yemek 3 Geçmiş olsun Renjiro 4 garantili büyü 2 Hoparlöri açıp telefonla konuşman tip 4 Haklı ve mağdur olmak 3 toplum mühendisliği 1 rüya ile gerçeğin karıştırılması 3

Son Haberler

İkisi de daire başkanı, ikisi de mühendis yapıldı, ama sadece birisi haklı bulundu15 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıBM: Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçtiKayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybettiİsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma

Editörün Seçimi

2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirBelediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?