KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2024 07:35
İnfaz koruma memurluğuna kırmızı reçeteli ilaç engel midir?

Lise mezunu olarak kpss 2024 e gireceğim. Dikkat eksikliği için kırmızı reçeteli ilaç ve uyku ilacı kullanıyorum ikm, gardiyan olmaya engel mıdır?

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