Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2024 09:05
maaş farkı
maaş farkı ne kadar yatacak bilgisi olan var mı

kykdr
Aday Memur
15 Ocak 2024 09:18
gelen zammı 30 a böl 14 ile çarp

elif yusuf taşkın
Şef
15 Ocak 2024 09:20
ne kadar oluyor yapıyorum olmuyor zamlı maaşı mı 30 a bölüp 14 ile çarpacağım

Sedat Yılmazi
Aday Memur
15 Ocak 2024 11:03

mesala maaşınız 30000 TL iken 40000 TL oldu yani 10000 TL zam geldi 30 a bölüyorsunuz 333 tl 14 ile çarpıyorsunuz 4665 TL fark yatması lazım bu şekilde yapılıyor

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