Psikiyatri geçmişi

Merhabalar ben 08.04.2022 de çarşı ve mahalle bekçisi olarak göreve başladım. İlk aylarda yaşadığım stresor kaynaklı bir sebepten psikiyatriye gitmek durumunda kaldım. Sonrasında bana bu gittiğim hastanede psikotik bozukluk tanısı girildi ve emniyet beni dilim belirtir için hastaneye sevk etti sevk edildigim hastane bana d dilimi verdi ve yaklaşık 9 aydır sivil memur olarak çalışıyorum unvanim yine cmb şimdi sağlık daire hakkımda karar düşecek sınıf değişikliği malullük vb gibi ama dün aldığım bir duyum da SGK bana meslekten önce hastalık varmış kararı vermiş ben 2019 yılında psikiyatri tedavisi görmüştüm fakat mesleğe girişten 2 yıl öncesi ne tedavi ne de ilaç geçmişi var. İhraç edilmem söz konusu imiş durumum ne olur ne gibi bir yol izleyebilirim bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi simdiden teşekkür ederim.