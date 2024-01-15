Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 09:24
Bedelli askerlik dönüşü maaş.

Aralık 9 da bedelli askerlik yaptım 8 ocak da başlangıç.

Giderken yaklaşık 6 bin tl yatırdım bugün hesabima 34445 ve 7600 civarı bir para yattı hatalı diye düşünüyorum herhangi bir bilgisi olan var mı bu konu ile alakalı.

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