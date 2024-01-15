uzmanlık tazminatı

Arkadaşlar merhabalar, bir sorum olacaktı. Yeni uzman öğretmen oldum ama dilekçe ile sertifikamı ilçeye ibraz etmeme rağmen uzmanlık tazminatım yatmamış.(mebbise işlemişler ama kbs ye işlememişler). İlçe muhasebeyle görüştüm bu aydan geçti diyorlar. Ne yapmalıyım?

Arkadaşlar merhabalar, bir sorum olacaktı. Yeni uzman öğretmen oldum ama dilekçe ile sertifikamı ilçeye ibraz etmeme rağmen uzmanlık tazminatım yatmamış.(mebbise işlemişler ama kbs ye işlememişler). İlçe muhasebeyle görüştüm bu aydan geçti diyorlar. Ne yapmalıyım?