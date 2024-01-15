Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ocak 2024 09:27
uzmanlık tazminatı
Arkadaşlar merhabalar, bir sorum olacaktı. Yeni uzman öğretmen oldum ama dilekçe ile sertifikamı ilçeye ibraz etmeme rağmen uzmanlık tazminatım yatmamış.(mebbise işlemişler ama kbs ye işlememişler). İlçe muhasebeyle görüştüm bu aydan geçti diyorlar. Ne yapmalıyım?

bersan_42
Şef
15 Ocak 2024 10:06

Tahakkuk biriminin istediği belgeleri hazırlayıp teslim edin. Şubat maaş güncellemelerinde işleme alınacak ve 'çeşitli ödemeler' kısmından ocak ayı tazminatı ödenecek. şubat maaşında almış olacaksınız.


difficulties
Daire Başkanı
15 Ocak 2024 10:09

Onların kafasını kırmama az kaldı. Sanki parayı biz ağaçtan topluyoruz. Bizim de derece yapmamışlar. Geriye yönelik diyorum kem küm uğraşmak hesaplamak falan diye lafı ağzında geveliyor. İnsan gibi arayıp söylüyoruz. Yok anlamıyorlar.

Yaz hocam dilekçeni faizi ile birlikte diye talep et. Ne demek geçti artık. Ver idarene dys'den göndersinler. Sanki cebinden veriyor benim paramı. Sövdürecekler beni.


Madige38
Aday Memur
15 Ocak 2024 10:46
Teşekkür ederim hocam
bersan_42, 1 saat önce

Tahakkuk biriminin istediği belgeleri hazırlayıp teslim edin. Şubat maaş güncellemelerinde işleme alınacak ve 'çeşitli ödemeler' kısmından ocak ayı tazminatı ödenecek. şubat maaşında almış olacaksınız.

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