Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2024 09:31
bizim yan komşuda 4 tane maaş alan var bir memur maaşı yapmıyor

bizim yan komşu var bir eve 4 maaş giriyor filan diyorlar geçen gün sorduk iki çocuğu özelde çalışıyor 2 tane de emekli var toplam maaşları 40 bin filan yapıyor bi de adamları 4 maaşları var aidat ödemiyorlar diye çekiştiriyorlardı evleri de kira 15 bin civari


cetek
Şef
15 Ocak 2024 09:33

Gerçeği söylediklerine emin misin?


abozkurtb
Aday Memur
15 Ocak 2024 10:31

İki asgari ücret, iki en düşük emekli maaşı 37.800 TL yaptığı için 40.000 TL'yi geçmemesi normaldir.


turkeli1048
Aday Memur
15 Ocak 2024 10:44

17000+17000+10125+10125=54250 güzel para kanka (aralarında memur emeklisi varsa 2 memur maaşını geçiyor)


ExpertE
Daire Başkanı
15 Ocak 2024 11:01

Emekli olup evi/arabası olmayan kendini sorgulasın vardır sen bilmiyorsundur. Asıl şuan genç olan grup (25-40 arası) ev araç alamayacak pozisyonda olabilir emekliliğinde. en kötü ev 3-5 milyon olmuş eve 4 değil 8 maaş girse ALINAMIYOR nokta!

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