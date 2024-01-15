Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 09:34
cte gys yüksek puanlilarin mülakatta elenmesi
başlıktan anlasilacagi gibi. cte görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında idare memurluğu sınavında yüksek puan alipda (ilk 200 içinde ) olup elenen kaç kişiyiz ?

anka50
Aday Memur
15 Ocak 2024 09:42

+1

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