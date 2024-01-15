Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2024 09:41
ŞEF Kadrosundan Ünvan Değişikliği İle Teknik Kadroya Geçme!

Arkadaşlar görevde yükselme sınavı ile şef olmuş memur ünvan değişikliği sınavına girebilir mi? girebiliyor mu?

yani ünvan değişikliği sınavı ile ögrenim süresi farketmeksizin TH sınıfından bir ünvana geçiş yapabilir mi?


Tekniker48
Aday Memur
15 Ocak 2024 09:49

Geçebilir


zigzawor2
Aday Memur
15 Ocak 2024 10:06

teşekkürler öncelikle

bu cevabınıza dair resmi kaynaklardan alıntılanmış olan bir bilgiye erişebilirmiyiz açık kaynak olarak varsa iletirseniz sevinirim muğlak bilgiler fazlaca..

Tekniker48, 1 saat önce

Geçebilir


cvo35
Aday Memur
15 Ocak 2024 11:03

Teknik unvan alabileceğiniz bir diplomanız varsa unvan değişikliği sınavına girebilirsiniz. Kurumunuzun görevde yükselme, unvan değişikliği yönetmeliğindeki unvan değişikliği şartlarına bakmanız yeterlidir.

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