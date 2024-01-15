Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ocak 2024 10:21
Öğretmenlik hizmet puanı 399/2 sayılı cetvelde kitte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi

399'a tabi kamu iktisadi teşebbüsünde 2 sayılı cetvelde 11 yıl görev yaptım. Söz konusu hizmetlerim Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen kadrosunda Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında tayinlerde vs. puan olarak sayılır mı? Kazanılmış hak aylığı ve kıdem yılı intibakında ve derece kademe ilerlemesinde sayılır mı? Dosyadaki Danıştay içtihat birleştirme kararına göre sayılması gerekiyor.

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