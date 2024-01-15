Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Ocak 2024 10:39
Görevde yükselme

Merhaba belediyede görevde yükselme sınavına başvurup sonra il özel idaresine tahini çıkan biri aynı mahalli idare olduğu için sınava girebilir mi

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