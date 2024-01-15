Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2024 10:59
Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler

1- Küçük bir kağıda borçluların listesi çıkartılıp toplam borç hesaplanır

2- Ev kirası, elektrik, su, doğal gaz vs borçlar toplanır

3- Kredi, Kredi Kartı borçları ödenecektir kendi kendine bi homurdanma konuşması yapılır '' bi bitmedi şu kahrolası kredi taksitleri''

4- Mahalle bakkalı akla gelir, ben bu adama bişeyler yazdırmışmıydım acaba, borcum varmıdır ki

5- Borç, fatura, Kredi ödemekten elde para kalmadı kalan parayla iddaa mı oynasam acaba ''bi kazanırsam borçlardan da kurtulmuş olurum belki''

6- İş çıkışına yakın hanımı arayıp 1 günlükte olsa zengin ağzıyla konuşmak'' Hanım gelirken kıyma mı , kuş başımı alayım''

7- Öğleye doğru kredi borcunuz olan banka personelinin '' Kredi borcunuzun ödenmesi için son gün hatırlatmak istedik'' diyerek araması ve sizin ona cevap vermek istediğiniz konuşma '' Ödemeyeceğim hee gıcıklık değilmi ödemeyeceğim kredi borcumu''

8- Hanım Arar '' Bak parayı çarçur etme yeminle eve almam seni''


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
15 Ocak 2024 11:07
Her şey tamam da 4.madde ne ya.mahalle bakkalı mı kaldı 1970 yılında mıyız :D
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuOcak ayı enflasyonu tahmininiz?Banka ATM lerinde limit sorunue devlet bordro Sizce maaş robotu doğru hesaplıyor mu? 10 yıl önce 25 yıl hizmeti olan emekli memur asgari ücretin 1,58 katını alıyordu.Maas robotu ve gerçek maaş arasında fark varMatematikle konuşun, maaşlar iyi oldu son zamdan sonraKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"

Sözlük

iyilik etmek 5 Beni yıka 1 trt-2 nin filimleri 4 kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 2 toksik ilişki 4 vakfıkebir ekmeği 2 kendini eleştirmek 3 mehmet okuyan 2 altında sert düşüş yaşanması 2 soğuk baklava 2

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 78,32 dolare-Devlet şifre işlemleri, Türksat abone merkezlerinden de yapılabilecekÜcretli çalışan sayısı Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 1,8 arttıFETÖ hükümlüsü eski öğretmen Mersin'de yakalandıVan, Hakkari ve Bitlis'te 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Editörün Seçimi

2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirBelediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?