Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 11:10
6/1 ile 6/2 arası maaşta 500 TL oynar mı ?

Adalet bakanlığı bünyesinde icra katibi olarak görev yapmaktayım . 6/1 im maaşım 3750 TL olarak yattı . Aynı kurumda bir başka arkadaşım 6/2 si ve maaşı 34250 TL olarak yattı . 6/1 ile 6/2 arasında maaşta 500 TL oynaması normal mi yardımcı olabilirseniz sevinirim


weblebikurdu
Aday Memur
15 Ocak 2024 11:18

bu bilgilerle bilinmesi mümkün değil, senin ve arkadaşının medeni durum, çocuk sayın, bese dahil olup olmadığınız hususları da karşılaştırmak lazım, bordrolarınızla detaylı şekilde karşılaştırma yapabilirsiniz


Ayaz92
Aday Memur
15 Ocak 2024 11:47

İkimizde bekarız doğal olarak çocuk sahibi de değiliz besimiz de yok


kamuz01
Memur
15 Ocak 2024 11:57

icra katibi yüksek alıyor diye biliyordum sizin maaşlarda bizim (cte katipi) maaşlar gibi düşükmüş

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