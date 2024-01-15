Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2024 11:14
Feragat
2015 yılında icra memuru iken Şef olarak atandım şimdi feragat edip eski kadroya dönmek istedim reddedildi. Çevremde feragat reddedilen kimse yok acaba bu konunun mevzuat hükmünü bilen var mı böyle bir hakları var mı

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