2015 yılında icra memuru iken Şef olarak atandım şimdi feragat edip eski kadroya dönmek istedim reddedildi. Çevremde feragat reddedilen kimse yok acaba bu konunun mevzuat hükmünü bilen var mı böyle bir hakları var mı

2015 yılında icra memuru iken Şef olarak atandım şimdi feragat edip eski kadroya dönmek istedim reddedildi. Çevremde feragat reddedilen kimse yok acaba bu konunun mevzuat hükmünü bilen var mı böyle bir hakları var mı