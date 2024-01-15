Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2024 11:26
3+1 eş durumu ocakta açılır mı?
arkadaşlar 3+1 45A eş durumu ocakta açılır mı ne olur bilgisi tahmini olan var mı?

Sedat Yılmazi
Aday Memur
15 Ocak 2024 11:30

25 ocak açıklanacak diye söylediler ama kesin bilgi yok şu an 0312 585 17 27 nolu telefonu verdiler


ugurcan0101
Aday Memur
15 Ocak 2024 11:31
başvurular mi 25 ocakta açılacak hocam yoksa şimdi dilekçe verip sonucunu mu 25 ocakta bekleyeceğiz
Sedat Yılmazi, 2 saat önce

25 ocak açıklanacak diye söylediler ama kesin bilgi yok şu an 0312 585 17 27 nolu telefonu verdiler

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