Pmyo mezunu Kpss'de tercih yapabilir mi?

Kıymetli meslektaşım sorularınızın cevabına ösym sitesinde KPSS önlisans tercih kısmından ulaşabilirsiniz . Bazı önlisans kadroları için sadece önlisans mezunu olmak yeterli oluyor . Aşağıda paylaştığım linkte kılavuza ulaşıp gerekli şartlar kısmından öğrenebilirsiniz . Daha sonra o bölümlere kaç puanla atandığını yine internetten araştırarak öğrenebilirsiniz . Genel olarak özel şart istemeyen bölümler 90 puan civarında atanır.

Eğer sonradan lisans bitirdiyseniz artık önlisanstan atanamayacağınızı da hatırlatmak isterim . Bu durumda sadece lisans atamasına başvurmanız gerekiyor .

https://www.osym.gov.tr/TR,25604/kpss-20231-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html

Tercih yapmanızda veya atanmanızda sorun değil ; fakat atandıktan sonra o kuruma geçiş yapabilmeniz için iki yol var . Birincisi emniyetten muvafakat almanız gerekiyor ( büyük yerden torpil lazım ) , ikincisi ise KPSS?den çok yüksek puan aldıktan sonra istifa edip minimum 6 ay sonraki atamada atanmak .

Bu Forumda her konuda bilgisi olmadan gereksiz konuşan insanların yanlış bilgileri ile yönlendirilmemek için bireysel olarak önceden kendinizin araştırma yapmanızı öneririm.