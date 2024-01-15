Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 11:37
Pmyo mezunu Kpss'de tercih yapabilir mi?

Merhabalar ben PMYO mezunuyum. Teknik olarak PMYO önlisans mezunuyum KPSS'de önlisanstan girebilir miyim, girebilirsem nereleri tercih edebilirim bilgisi olan var mı acaba?


allahvrgamyk
Memur
15 Ocak 2024 11:40

Kpss alan ataması yapıyor hangi kadro PMYO mezunu polis arıyor


MaalesefPolis
15 Ocak 2024 12:34

Benimde bilgim yok öğrenmeye çalışıyorum en azından düz memurluklardan bir kaçını tercih edebiliriz diye düşünüyorum.


mutsuz17
Daire Başkanı
15 Ocak 2024 12:57

Kıymetli meslektaşım sorularınızın cevabına ösym sitesinde KPSS önlisans tercih kısmından ulaşabilirsiniz . Bazı önlisans kadroları için sadece önlisans mezunu olmak yeterli oluyor . Aşağıda paylaştığım linkte kılavuza ulaşıp gerekli şartlar kısmından öğrenebilirsiniz . Daha sonra o bölümlere kaç puanla atandığını yine internetten araştırarak öğrenebilirsiniz . Genel olarak özel şart istemeyen bölümler 90 puan civarında atanır.

Eğer sonradan lisans bitirdiyseniz artık önlisanstan atanamayacağınızı da hatırlatmak isterim . Bu durumda sadece lisans atamasına başvurmanız gerekiyor .

https://www.osym.gov.tr/TR,25604/kpss-20231-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html

Tercih yapmanızda veya atanmanızda sorun değil ; fakat atandıktan sonra o kuruma geçiş yapabilmeniz için iki yol var . Birincisi emniyetten muvafakat almanız gerekiyor ( büyük yerden torpil lazım ) , ikincisi ise KPSS?den çok yüksek puan aldıktan sonra istifa edip minimum 6 ay sonraki atamada atanmak .

Bu Forumda her konuda bilgisi olmadan gereksiz konuşan insanların yanlış bilgileri ile yönlendirilmemek için bireysel olarak önceden kendinizin araştırma yapmanızı öneririm.

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