Eskişehir şehir hastanesi mi_yunusemre devlet hastanesi mi

Merhaba eş durumu ile Eskişehir e geleceğim inşallah. bu iki hastane hakkında bilgisi olan varmı. tercihim hangisi olmalı. bilgisi olan(ek ödeme ve çalısma şartları hakkında) aydınlatırsa çok sevinirim

Merhaba eş durumu ile Eskişehir e geleceğim inşallah. bu iki hastane hakkında bilgisi olan varmı. tercihim hangisi olmalı. bilgisi olan(ek ödeme ve çalısma şartları hakkında) aydınlatırsa çok sevinirim