Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2024 11:38
Eskişehir şehir hastanesi mi_yunusemre devlet hastanesi mi
Merhaba eş durumu ile Eskişehir e geleceğim inşallah. bu iki hastane hakkında bilgisi olan varmı. tercihim hangisi olmalı. bilgisi olan(ek ödeme ve çalısma şartları hakkında) aydınlatırsa çok sevinirim

cinar35
Aday Memur
15 Ocak 2024 12:33

Yunus Emre kesinlikle

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