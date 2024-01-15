Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Ocak 2024 11:59
Ulaştırma Bakanlığı garson

Merhaba Ulaştırma Bakanlığında garson olarak çalışan ya da başlayacak olan var mı? Mesai günleri, şartları ,çalışma saatleri gibi konularda bilgi verebilecek biri var mı?

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