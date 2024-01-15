Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Ocak 2024 12:06
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA BÜRO PERSONELİNİ KAZANANLAR VAR MI?

Arkadaşlar istanbul üniversitesi cerrahpaşa atananlar var mı güvenlik soruşturması ne kadar sürer.


Burak454507
Aday Memur
15 Ocak 2024 12:24

Ben kazandım dostum


ugurcn5454
Aday Memur
15 Ocak 2024 12:52

hayırlı olsun kardeşim tahmini ne kadar sürer bilgin var mı güvenlik soruşturması


Burak454507
Aday Memur
15 Ocak 2024 13:02

Sağolasın sanada hayırlı olsun bu arada.


Burak454507
Aday Memur
15 Ocak 2024 13:04

Bana sadece arsiv denmiş ti sana güvenlik de mi dediler o zaman çok uzun sürer bizim iş

Toplam 4 mesaj

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