Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 13:19
eş tayini
9 yıldır adalet bakanlığında çalışıyorum eşim özel sektörde çalışıyor onun olduğu şehre tayin isteyebilir miyim bilgisi olan lütfen cevaplasın

umutsuzkatip
Şube Müdürü
15 Ocak 2024 14:43

İstersiniz eşiniz sigortalıysa ve o şehirde en az 1 yıl sigorta primi ödendiyse.


bymemur06
15 Ocak 2024 14:48
7 yıldır isteyeceğim yere yani olduğu şehirde çalışıyor
umutsuzkatip, 27 dk. önce

İstersiniz eşiniz sigortalıysa ve o şehirde en az 1 yıl sigorta primi ödendiyse.


Ruili
Şef
15 Ocak 2024 14:54

Eşinizin sigortası evlenmeden önce başlamıştı değil mi hocam?


umutsuzkatip
Şube Müdürü
15 Ocak 2024 14:56

Bunun ne önemi var ki hocam bilmediğimden soruyorum

Ruili, 16 dk. önce

Eşinizin sigortası evlenmeden önce başlamıştı değil mi hocam?


umutsuzkatip
Şube Müdürü
15 Ocak 2024 14:57

Gidersiniz o zaman benim eşim 1.5 senedir çalışıyordu ben de 3 senelik zabıt katibiydim eş durumu ile geldim eşimin bulunduğu ile

bymemur06, 22 dk. önce
7 yıldır isteyeceğim yere yani olduğu şehirde çalışıyor

bymemur06
15 Ocak 2024 14:59
1 ay içerisinde nikah yapıcaz 7 yıldır çalışıyor
umutsuzkatip, 13 dk. önce

Gidersiniz o zaman benim eşim 1.5 senedir çalışıyordu ben de 3 senelik zabıt katibiydim eş durumu ile geldim eşimin bulunduğu ile


Ruili
Şef
15 Ocak 2024 15:04

Hocam yine bu forumda memur bir arkadaş; eşinin sigortasının evlilikten sonra başlatıldığına, sigorta prim şartını doldurduktan sonra eş durumuna ilişkin dilekçe yazdığında bakanlığın gerçekleşen eylemin nikahtan sonra gerçekleştiği gerekçesi ile reddetmişti. Üzerinden uzun zaman geçti, eski konulardan bulmuştum. O zamandan bugüne değişiklik yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden sordum arkadaşımıza. İlerleyen zamanlarda bende nişanlımın yanına gitmeyi düşünüyorum.

umutsuzkatip, 14 dk. önce

Bunun ne önemi var ki hocam bilmediğimden soruyorum


bymemur06
15 Ocak 2024 15:06
tşk ederim
bymemur06, 11 dk. önce
1 ay içerisinde nikah yapıcaz 7 yıldır çalışıyor
Toplam 8 mesaj

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