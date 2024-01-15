Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 13:25
eş durumu MEB

ŞIRNAKTA GÖREV YAPIORUM SÜREM DOLDU KADROLU EŞİMİN YANINA MALATYAYA GİDEBİLİRMİYİM REFERANSIM VS YOK ( BAZILARI BU ŞEKİLDE GİİTİGİNİ SÖYLÜYOR GİDENLER REFERANS İLE Mİ GİDİYOR REFERANS OLMADAN GİDEMEZMİYİM EŞİMİN YANINA )


onnnur
Aday Memur
15 Ocak 2024 14:01
gidebilirsin dostum eşinin çalışma belgesi ile dilekçe yazabilirsin
Toplam 1 mesaj

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