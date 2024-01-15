Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 13:44
Bildirim yapmış olmama rağmen aile yardımı almaya devam ediyorum

Yaklaşık iki ay önce boşandım eşim çalışmadığı için aile yardımı parası alıyordum şu andada aile yardımı parası yatıyor (kapsise bildirdiğim) halde. Bu durumda ne yapabilirim


PolisTr
Aday Memur
15 Ocak 2024 13:51
Bildiğim kadarıyla kapbis yeterli değil.İdari bürona konu hakkında dilekçe vermen gerekiyor.Butce sube dilekçe geldiğinde işleme alıyor.
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