Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 13:46
Disiplin Cezasının Arşiv Araştırmasına Etkisi

Arkadaşlar şu an bir kurumda 4/b sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım ve yakın zamanda Maalesef kınama cezası aldım. Temmuz ayındaki atamalarda 657 4/a kadrolu pozisyonlardan birine tercih vermeyi düşünüyorum. Kınama cezasının arşiv araştırmasına bir etkisi olur mu acaba? Yani disiplin cezasından dolayı arşiv araştırmasının olumsuz gelmesi gibi bir durum söz konusu olur mu acaba? Bir de özlük dosyam ve disiplin cezası atanacağım kuruma gider mi? Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler.

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