Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Ocak 2024 14:31
Ücretsiz izin dilekçesini reddetmek

Hocalarım merhaba,

Akdeniz bölgesindeki bir üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Ailevi nedenlerden ötürü iki kez ücretsiz izin dilekçesi gönderdim ancak ilkine öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle reddedildi. Ancak birkaç ay önce aynı pozisyonda olan kız arkadaşımıza verilmişti ücretsiz izin. İkinci kez yazdım. Ancak bu kezde daha önce zaten ret verilmişti aynı istekle başvurmak mevzuata aykırı diye işleme dahi almamışlar. Ne yapmam gerek? Gerçekten zor durumda kaldım.

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriÖğr. Gör. kadrosu bölüm başkanı olarak idari görev ödeneği alabilirmi?Doktora tezinden üretilen farklı yayınlar- Etik İhlalYurt dışı borçlanması ve hizmet birleştirme'nin derece ve kademeye etkisi.Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsinAkıl Sağlığı Raporu İstenmesi ÜzerineÖğretim Görevlisi Bir Başka Üniversiteye GeçişTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"

Sözlük

güne bir söz bırak 5 altında sert düşüş yaşanması 2 günaydın sözlük 2 Bugün olanlar 3 ağdalı nağmeli müzik dönemi 1 kendini eleştirmek 3 Birini parlatmaya çalışmak 4 kurtlar vadisi 2 dinozorlar 2 Haklı ve mağdur olmak 4

Son Haberler

CHP'li Sarıgül, uzman çavuşların kadroya geçirilmesini istediPFDK'den 2 futbolcuya men, 5 kulübe para cezasıBakan Güler: 77 terörist etkisiz hale getirildiMHP 55 belediye başkan adayı daha açıkladı...İşte aday listesiZonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 58'inci gününde

Editörün Seçimi

2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirBelediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?