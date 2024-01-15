4B koruma güvenlik Ocak maaşı

Son yapılan toplu sözleşmede koruma güvenlik görevlilerine silahsız çalışanlar için 10 puan (700 tl) silahlılar için +5 puan şeklinde anlaşmaya varılmıştır. Ocak ayı maas bordrosunda Ek. Öde. 666 KHK kisminda 5059 tl ödeme yapılmış, bazı arkadaşlara ise 700 tl eklenerek yapılmış. Ben üniversitede sozlesmeli olarak çalışmaktayım. Konuyu mutemete ilettigimde bu haktan kadroluların yararlanabileceğini söyledi. Bu ne kadar doğru sizin maaşınız nasıl yatırıldı?

Son yapılan toplu sözleşmede koruma güvenlik görevlilerine silahsız çalışanlar için 10 puan (700 tl) silahlılar için +5 puan şeklinde anlaşmaya varılmıştır. Ocak ayı maas bordrosunda Ek. Öde. 666 KHK kisminda 5059 tl ödeme yapılmış, bazı arkadaşlara ise 700 tl eklenerek yapılmış. Ben üniversitede sozlesmeli olarak çalışmaktayım. Konuyu mutemete ilettigimde bu haktan kadroluların yararlanabileceğini söyledi. Bu ne kadar doğru sizin maaşınız nasıl yatırıldı?