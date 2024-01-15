Ticarete atanan 1500 kisiden 1300'ü sözleşmeli

artık bu işin günah sevap kısmı bunu bize hak olarak sunanlara diyorum ben ayrıca sözleşmeli alım olmamalı zaten kadroludan hiçbir farkı yok tamamen saçmalık

artık bu işin günah sevap kısmı bunu bize hak olarak sunanlara diyorum ben ayrıca sözleşmeli alım olmamalı zaten kadroludan hiçbir farkı yok tamamen saçmalık