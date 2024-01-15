KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2024 14:38
Ticarete atanan 1500 kisiden 1300'ü sözleşmeli
ticaret bakanlığına atanan 1500 kişiden 1300 kişi sözleşmeli olarak çalışanlarmış sayı çok fazla gerçekten bu durum ne olacak ?

Mehmet-şeker
Şube Müdürü
15 Ocak 2024 14:56

Ben şaşırmadım buyursun konuşsun hak yemek değil istediğimi yaparım diyenler ve bunu haklı bulanlar. Allahtan puanları bitti artık


turasas2022
Memur
15 Ocak 2024 15:01
artık bu işin günah sevap kısmı bunu bize hak olarak sunanlara diyorum ben ayrıca sözleşmeli alım olmamalı zaten kadroludan hiçbir farkı yok tamamen saçmalık

Mehmet-şeker
Şube Müdürü
15 Ocak 2024 15:06

Ben de diyorum ki sınavdan sonra ilk bi toplu alım yapsınlar ona atanan şanslı kişiler belli aralıklarla kurum dışı geçişler yapsın başka da atama yapılmasın 2 yıl boyunca ;) puanlar ciddi anlamda düştü ama sıra gelmiyor işte bu 1200 kişi yüzünden

turasas2022, 10 dk. önce
artık bu işin günah sevap kısmı bunu bize hak olarak sunanlara diyorum ben ayrıca sözleşmeli alım olmamalı zaten kadroludan hiçbir farkı yok tamamen saçmalık

Mehmet-şeker
Şube Müdürü
15 Ocak 2024 15:10

En azından saltanatları sona erdi kültür ve turizm e de başvuramazlar tarım ve orman bakanlığına da Gsb ve meb e atananlar ve son kadrolu atamada gidenler

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