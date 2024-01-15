Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


15 Ocak 2024 14:54
Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Kayseri'de Görev Alan Personel

Ekpss'den 93,99 puanla Harita ve Kadastro Bölümü'nden bölüm birincisi olarak tercih etmeyi düşünüyorum. Bahsi geçen bölgede görev alan -özellikle- varsa teknik personel arkadaşlardan bilgi edinmek isterim. Kırşehir Bölge Şefliği'ne geçiş yapma imkânım olur mu acaba?

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