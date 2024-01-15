Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 15:57
14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?

Malum borçlar ödemeler var bilgisi olan var mı?


Dead.588
Memur
15 Ocak 2024 15:59

Hemen şimdi yatar hem de taltifle birlikte


Bozkurtman
Memur
15 Ocak 2024 16:01
Kendini iyi geliştirmişsin valla kolay değil sonuçta o toynaklarla yazmak. Helal olsun
Dead.588, 1 saat önce

Hemen şimdi yatar hem de taltifle birlikte


coderart
Memur
15 Ocak 2024 16:02

Şaka bir yana tayın bedeli diye bir şey yatmış. İlk kez görüyorum nedir ki


Bozkurtman
Memur
15 Ocak 2024 16:02
Hiç bilmiyorum devrem bordro da mi gördün
coderart, 1 saat önce

Şaka bir yana tayın bedeli diye bir şey yatmış. İlk kez görüyorum nedir ki


coderart
Memur
15 Ocak 2024 16:03

Hayır hesabımda, tayın bedeli farkı yazıyor dekontta

Bozkurtman, 1 saat önce
Hiç bilmiyorum devrem bordro da mi gördün

Bozkurtman
Memur
15 Ocak 2024 16:05
Bilmiyorum devrem ama hayırlı olsun güle güle ye :)
coderart, 1 saat önce

Hayır hesabımda, tayın bedeli farkı yazıyor dekontta


H. Eray
Aday Memur
15 Ocak 2024 16:16

Ne kadar yatmış devrem

coderart, 1 saat önce

Hayır hesabımda, tayın bedeli farkı yazıyor dekontta


cinarca86
Memur
15 Ocak 2024 16:22
Bordoya yansıyan tayin bedeli tutarına zam miktarı yansılmaması sebebi ile 226 tl ek ödeme yapılacak. Bunun sebebi 1597 tl olan bedelin zam ile birlikte 1826 tl ye yükselmiş olması.
H. Eray, 48 dk. önce

Ne kadar yatmış devrem


kripto1982
Şube Müdürü
15 Ocak 2024 16:31
Çok zam yapmışlar yaa, 226 TL ,Allah bereket versin
cinarca86, 42 dk. önce
Bordoya yansıyan tayin bedeli tutarına zam miktarı yansılmaması sebebi ile 226 tl ek ödeme yapılacak. Bunun sebebi 1597 tl olan bedelin zam ile birlikte 1826 tl ye yükselmiş olması.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
15 Ocak 2024 16:45
1070 liradan 49,25 lik zamla 1597 lira oldu zam yansımış haliyle doğru, ekstradan 226 lira ne alaka
cinarca86, 42 dk. önce
Bordoya yansıyan tayin bedeli tutarına zam miktarı yansılmaması sebebi ile 226 tl ek ödeme yapılacak. Bunun sebebi 1597 tl olan bedelin zam ile birlikte 1826 tl ye yükselmiş olması.
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