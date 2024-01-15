Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2024 16:00
Sendika ücretleri

Arkadaşlar 2 Kasım'da sendikaya üye olmuştum.3 ay dolduktan sonra ücret alabiliyoruz diye biliyordum;ancak artık her ay 537 lira alınacağını öğrendim.Bu ay herhangi bir ücret yatmayıp sadece sendika kesintisi olmuş.

1-)Ücreti alabilmek için sendikada 3 ayı doldurmuş olmak mı gerekiyor?

2-)Hata yapılarak yatırılmadıysa veya 3 ayın dolması gerekiyorsa,boş geçilen ayların ödemesi sonradan yapılıyor mu yani eskiye dönük ödeme oluyor mu?


r.diyojen
Genel Müdür
15 Ocak 2024 16:16

Sendika yardımı için 3 ayın dolması gerekmiyor, maaşınızla birlikte yatırılması gerekliydi.


turkeli1048
Aday Memur
15 Ocak 2024 16:36

Kasım aralık için sadece sendika kesintisi yatırılır, cebine bir para girmez. 2024 ocak ayı için de 500 küsur lira yatmıştır, farkında değilsindir.


melihatalay
Aday Memur
15 Ocak 2024 16:49

bordroda gözükmüyor hocam

r.diyojen, 48 dk. önce

Sendika yardımı için 3 ayın dolması gerekmiyor, maaşınızla birlikte yatırılması gerekliydi.

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