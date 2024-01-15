Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 16:06
cezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,

yargıtayın son aldığı karara göre ceza infaz kurumu ve denetimde serbestlik çalışanlarına yasak koyan sendikalara kanununun 15/k maddesi anayasaya aykırı bulundu. düzenleme için anayasa mahkemesine bilgi verildi.. maddenin iptalinin ardından yakın zamanda cezaevi sendikasına üye kayıtlarının başlanacağı ilgili sendika tarafından bildirildi.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Ocak 2024 16:16

Kanunla konulan yasağı, yargıtay nasıl aşacak ?

Anayasa mahkemesi norm denetimi yapıysa, meclis de anayasa mahkemesinin belirlediği tarihe kadar yasal düzenleme yapmalıdır.

Yargıtay'ın kararı var mı ?


zorsevda
Daire Başkanı
15 Ocak 2024 16:22

yargıtayın kararı var. anayasaya aykırı diye.. anayasa mahkemesi görüsüp kabul ederse yasada değişiklik yapılacak.. daha önceden emsal karar var. askeri ve emniyette çalışan sivil memurlar hakkında.. anayasa mahkemesi kararı kabul edince resmi gazetede yayınlanıp yasada değişiklik yapılıyor..

ÇOTANAK, 48 dk. önce

Kanunla konulan yasağı, yargıtay nasıl aşacak ?

Anayasa mahkemesi norm denetimi yapıysa, meclis de anayasa mahkemesinin belirlediği tarihe kadar yasal düzenleme yapmalıdır.

Yargıtay'ın kararı var mı ?

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