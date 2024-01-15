Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


15 Ocak 2024 16:59
Sağlık Bakanlığına EKPSS ile atanıp tayin isteyebilir miyim ?

Merhaba arkadaşlar EKPSS ile sağlık bakanlığı sosyal çalışmacı kadrosuna tercih vermeyi düşünüyorum fakat ikamet ettiğim ilde kadro yok farklı ili tercih verip atanmam halinde göreve başlamadan engel durumundan dilekçe verip tayin alabilir miyim?

Bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim iyi çalışmalar

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